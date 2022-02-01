Президент Вірменії Саркісян офіційно пішов у відставку
Джерело:сайт Національних зборів Вірменії
Президент Вірменії Армен Саркісян ухвалив рішення піти у відставку. Його бажання погодили 1 лютого.
Відтак повноваження Саркісяна на посаді президента припинили. Голова Національних зборів Ален Симонян підписав відповідний протокол.
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Обов'язки президента виконує спікер
Згідно із Конституцією, якщо очільника держави звільняють, він не може виконувати повноваження, йде у відставку або помирає, то до того, як оберуть нового президента, його обов'язки виконує голова Нацзборів – наразі Ален Симонян.Зауважимо! Повноваження спікера, як були у Симоняна, наразі передали віцеспікеру Національних зборів Аскопу Аршакяну.
Коли чекати дострокових виборів
Відповідно до Конституції, дострокові вибори президента можна організувати не раніше, ніж через 25 днів і не пізніше, ніж через 35 днів після того, як пост президента став вакантним.
Найімовірніше, вибори нового президента можуть відбутися упродовж десяти днів, починаючи з 25 лютого.
Що відомо про Вірмена СаркісянаВін був президентом з квітня 2018 року. У 1996 – 1997 роках обіймав посаду прем'єр-міністра. Окрім цього, Саркісян був послом у Великій Британії. Наприкінці листопада 2020 року президент закликав уряд Нікола Пашиняна піти у відставку.
Відставка Саркісяна: що відомо
- Про своє рішення піти у відставку Саркісян повідомив 23 січня. Він заявив, що нібито був об'єктом теорій змов.
- Окрім цього, він повідомив, що у непростий час для країни не мав впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики.
- Політик зауважив, що його рішення є продуманим та логічним – зовсім не емоційним.
- Також експрезидент заявив, що його рідні ставали мішенню для різних політичних груп.
- Саркісян мав 7 днів на те, щоб відкликати свою заяву про відставку. Вчора, 31 січня, цей термін минув.