Президент Вірменії Саркісян офіційно пішов у відставку

1 лютого 2022 , 13:36
Читать новость на русском

Джерело:

сайт Національних зборів Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян ухвалив рішення піти у відставку. Його бажання погодили 1 лютого.

Відтак повноваження Саркісяна на посаді президента припинили. Голова Національних зборів Ален Симонян підписав відповідний протокол.

До теми Президент Вірменії подав у відставку: каже, що був "об'єктом теорій змови"

Обов'язки президента виконує спікер

Згідно із Конституцією, якщо очільника держави звільняють, він не може виконувати повноваження, йде у відставку або помирає, то до того, як оберуть нового президента, його обов'язки виконує голова Нацзборів – наразі Ален Симонян.

Зауважимо! Повноваження спікера, як були у Симоняна, наразі передали віцеспікеру Національних зборів Аскопу Аршакяну.

Коли чекати дострокових виборів

Відповідно до Конституції, дострокові вибори президента можна організувати не раніше, ніж через 25 днів і не пізніше, ніж через 35 днів після того, як пост президента став вакантним.

Найімовірніше, вибори нового президента можуть відбутися упродовж десяти днів, починаючи з 25 лютого.

Що відомо про Вірмена Саркісяна

Він був президентом з квітня 2018 року. У 1996 – 1997 роках обіймав посаду прем'єр-міністра. Окрім цього, Саркісян був послом у Великій Британії. Наприкінці листопада 2020 року президент закликав уряд Нікола Пашиняна піти у відставку.

Відставка Саркісяна: що відомо

  • Про своє рішення піти у відставку Саркісян повідомив 23 січня. Він заявив, що нібито був об'єктом теорій змов.
  • Окрім цього, він повідомив, що у непростий час для країни не мав впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики.
  • Політик зауважив, що його рішення є продуманим та логічним – зовсім не емоційним.
  • Також експрезидент заявив, що його рідні ставали мішенню для різних політичних груп.
  • Саркісян мав 7 днів на те, щоб відкликати свою заяву про відставку. Вчора, 31 січня, цей термін минув.
Автор: Анастасія Мигидюк