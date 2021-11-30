Президент Зеленський дає "зелене світло" інтеграції до НАТО

У 2022 підрозділи Збройних Сил України візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях. Як на території України, так і поза межами.

Зеленський дає добро

Президент України прийняв рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях, а також участі підрозділів Збройних Сил України у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2022 році.

До теми В Україні у 2022 році відбудуться військові навчання з НАТО вартістю понад 100 мільйонів

Міноборони розробило відповідний проєкт Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях", який вже внесений, як невідкладний до Верховної Ради України для схвалення (реєстраційний № 6359).

Що це дає нашим Збройним Силам

досягається взаємосумісність зі збройними силами держав-членів НАТО;

відпрацьовуються сучасні підходи до застосування військ (сил);

відбувається злагодження підрозділів та практичне; відпрацювання набутих знань, нових навичок та обмін досвідом;

це потужна демонстрація солідарності та готовності до спільних дій і підвищення оборонних спроможностей.

Плани на 2022 рік

Процедура схвалення Верховною Радою України рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію нашої держави передбачена Конституцією України.

У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань.

Підрозділи Збройних Сил візьмуть участь у 16 багатонаціональних навчаннях поза межами України.

Фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік.