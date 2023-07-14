Про загрозу з Білорусі та нарощування виробництва зброї: Зеленський провів Ставку
Джерело:Володимир Зеленський
14 липня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті, просування та оборону.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави держави. За його словами, були озвучені також доповіді про нові оборонні пакети, логістику постачання, нарощування виробництва зброї і її ремонту.
Дивіться також "Масштаби втрат колосальні": на Запоріжжі гинуть мобілізовані кримчани
Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона,
– йдеться у повідомленні.
На засіданні також обговорили нові оборонні пакети. Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Олексія Резнікова. Про покращення логістики постачання – доповів віцепрем'єр Олександр Кубраков.
На ставці обговорили нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА, нарощування обсягів ремонту. Доповіді щодо цього представили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та командувач сил логістики Олег Гуляк.
Загроза з Білорусі
Обговорили захист атомних станцій та Північного кордону.
"Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка", — йдеться у повідомленні.
Зеленський заявив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Що цьому передувало
- На засіданні Ставки наприкінці червня президент доручив посилити кордон із Білоруссю.
- Тоді говорили про можливий напад бойовиків ПВК "Вагнер" на Київ із боку Білорусі.