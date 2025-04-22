Зеленський готується до поїздки на поховання Папи Римського Франциска, – ЗМІ
- Президент України Володимир Зеленський планує відвідати похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться найближчими днями.
- Дата прощання з Папою Франциском призначена на суботу, 26 квітня.
Похорон Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня, відбудеться найближчими днями. Церемонію прощання може відвідати президент України Володимир Зеленський.
Наразі готується усе до його поїздки у Ватикан. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Суспільного.
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️Зеленський відвідає похорони Папи
Про візит Зеленського на похорон Франциска повідомили джерела в Офісі президента.
Там чекали деталей щодо дати прощання з понтифіком, аби спланувати поїздку.
Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!
– відреагував на смерть понтифіка напередодні український президент.
Нагадаємо, що 22 квітня кардинали зібралися, аби обговорити похорон та визначити його дату. Прощання із Папою пройде у суботу, 26 квітня.
Раніше про візит до Ватикану уже оголосив президент США Трамп.