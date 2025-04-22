Зеленський готується до поїздки на поховання Папи Римського Франциска, – ЗМІ

Похорон Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня, відбудеться найближчими днями. Церемонію прощання може відвідати президент України Володимир Зеленський.

Наразі готується усе до його поїздки у Ватикан. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Суспільного.

Дивіться також Папа Франциск помер: що відбувається у Ватикані, як реагує світ та інші головні події та заяви

️Зеленський відвідає похорони Папи

Про візит Зеленського на похорон Франциска повідомили джерела в Офісі президента.

Там чекали деталей щодо дати прощання з понтифіком, аби спланувати поїздку.

Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!

– відреагував на смерть понтифіка напередодні український президент.

Нагадаємо, що 22 квітня кардинали зібралися, аби обговорити похорон та визначити його дату. Прощання із Папою пройде у суботу, 26 квітня.

Раніше про візит до Ватикану уже оголосив президент США Трамп.