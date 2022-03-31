Президент Зеленський виступив перед парламентом Бельгії

Сьогодні, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Бельгії. Перед початком промови в залі лунав гімн України.

Виступ транслював телеканал "Рада", передає 24 канал. Володимир Зеленський вів промову через відеозв'язок. Президент наголосив – багато хто очікував, що Україна швидко впаде від удару російських військ. Але ні! Український народ дає гідну відсіч загарбникам.

Але ми вистояли. Наш народ вистояв. Ми боремось. Ми захищаємо нашу свободу, вражаючи світ мужністю українських героїв, наших Збройних Сил України та всіх громадян України, які не здаються та вірять в перемогу, – зазначив Володимир Зеленський.

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