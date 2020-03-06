Президент оглянув наймасштабніше дорожнє будівництво, – координатор "Великого будівництва" Голик

Ділянка траси Н-31 Решетилівка-Дніпро, роботи на якій у четвер оглянув Президент України Володимир Зеленський, є найбільш масштабним дорожнім будівництвом в країні.

Про це повідомив у Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Він додав, що на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу.

"Це будівництво має стати і стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", – написав Голик.

Траса Решетилівка-Дніпро стане першою бетонною дорогою в Україні. Будівництво відбувається у рамках національної програми "Велике будівництво". Дорога має статус національної. Вона проходить через Полтавську і Дніпропетровську області.

Як зазначив раніше Голик, траса Решетилівка-Дніпро грає важливу сполучну роль між Сходом і Заходом України. Завдяки цій ділянці Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів будуть з'єднані якісною дорогою.

Нагадаємо, уряд ухвалив дорожню стратегію на 2020 рік, яка передбачає ремонт 4000 км доріг державного значення, який буде виконувати Укравтодор, а також 2500 км доріг місцевого значення, які перебувають в зоні відповідальності обласних адміністрацій.