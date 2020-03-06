Президент осмотрел масштабнейшее дорожное строительство, – координатор "Большого стройки" Голик

Участок трассы Н-31 Решетиловка-Днепр, работы на котором в четверг осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский, является наибольшим масштабным дорожным строительством в стране.

Об этом сообщил в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Он добавил, что на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу.

"Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году", – написал Голик.

Трасса Решетиловка-Днепр станет первой бетонной дорогой в Украине. Строительство проходит в рамках национальной программы "Большая стройка". Дорога имеет статус национальной. Она проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области.

Как отметил ранее Голик, трасса Решетиловка-Днепр играет важную связующую роль между Востоком и Западом Украины. Благодаря этой области Мариуполь, Днепр, Киев и Львов будут соединены качественной дорогой.

Напомним, правительство приняло дорожную стратегию на 2020 год, которая предусматривает ремонт 4000 км дорог государственного значения, который будет выполнять Укравтодор, а также 2500 км дорог местного значения, находящихся в зоне ответственности областных администраций.