Президента Чаду Ідріса Дебі вбили повстанці одразу після перемоги на виборах

Президент африканської республіки Чад Ідріс Дебі помер від поранень. Їх отримав в бою проти повстанців на півночі країни.

Дебі керував африканською державою з 1990 року. У квітні 2021 року Дебі переобрали на шостий президентський термін – за попередніми результатами виборів він набрав 80% голосів.

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У виданні The Africa Report також повідомили, що його смерть підтвердила національна армія Чаду. Оголошення прочитали на радіо.

Напад повстанців

. Очікувалося, що Дебі виголосить переможну промову після отримання попередніх результатів, але замість цього він відвідав військових Чаду на передовій.

За словами прессекретаря армії генерала Азема Бемрандуа Агуни, військових відштовхнула колона повстанців, які наступали на столицю Нджамену.

На солдатів напали бойовики, які називають себе "Фронтом змін і злагоди в Чаді". Вони прибули зі своєї бази в Лівії. Їхньою метою було позбавити країну від 31-річної влади Дебі.

Новий глава держави

Наразі уряд і парламент розпущені. У найближчі 18 місяців керуватиме військова рада.

Керівництво візьме на себе Махамата Ідріс Дебі Ітно, син Ідріса.