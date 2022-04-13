Президенти Польщі і країн Балтії зустрілися у Києві з Володимиром Зеленським

Президенти Польщі і країн Балтії 13 квітня зустрілися у Києві з Володимиром Зеленським. Очільники європейських країн прибули, аби висловити свою підтримку українському лідеру та всьому народу.

Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда приїхали до української столиці 13 квітня потягом. На вокзалі їх зустріла українська делегація. Її очолив Денис Шмигаль.

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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії відвідали розгромлену Бородянку. Там політики на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Науседа заявив, що у Бородянці показала своє обличчя темна сторона людства.

Згодом лідери країн вирушили до Києва на зустріч з президентом Зеленським.



Зустріч Зеленського з президентами Польщі і країн Балтії / Kancelaria Prezydenta RP

Зустріч у Києві / Пресслужба Офісу Президента

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