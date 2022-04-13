Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії приїхали у розгромлену росіянами Бородянку

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії 13 квітня прибули у розгромлену Бородянку. Лідери європейських країн на власні очі побачили, які звірства залишили по собі росіяни.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що прибув до Бородянки разом з Аларом Карісом, Егілсом Левітсом, Гітанасом Науседою та Анджеєм Дудою. Вони побачили численні руйнування будинків та інфраструктури у селах на Київщині.

Зауважте Такі візити зараз особливо важливі, – Зеленський про приїзд президентів Балтії та Польщі

Шмигаль зауважив, що уздовж доріг – розстріляні та спалені автівки. На багатьох з них залишився напис "діти".

Міцна міжнародна коаліція на підтримку України

Прем'єр-міністр розповів українським партнерам про злочини, які російські окупанти вчиняють в Україні. Темою розмови стала необхідність запровадження масштабних санкцій. Вони допоможуть зупинити війну.

Шмигаль наголосив, що необхідно якнайшвидше відновлювати Україну. Саме тому арештовані кошти та власність Росії за кордоном необхідно направити на відбудову зруйнованої та пошкодженої української інфраструктури

Візит президентів чотирьох країн Євросоюзу на Київщину свідчить про міцну міжнародну коаліцію на підтримку України. І, сподіваюсь, переконає тих, хто сумнівається, в тому, що мати справу з Росією — це фінансувати тероризм і геноцид українців,

– заявив Шмигаль.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії приїхали у Бородянку / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Що президенти пишуть у соцмережах

Дуда заявив, що мета президентів – підтримати Володимира Зеленського та українських захисників у вирішальний для країни момент.

Гітанас Науседа наголосив: у Бородянці своє обличчя показала темна сторона людства. Воєнні злочини, які вчинила російська армія, не залишаться безкарними. Президент заявив, що воєнних злочинців необхідно переслідувати на міжнародному рівні.

Важливо – У Росії ще більші втрати: дивіться відео