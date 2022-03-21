Президенти Польщі й Молдови поговорили про війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Молдови, щоб зустрітися з Майєю Санду. Головною темою розмови лідерів Польщі та Молдови була війна Росії проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до Молдови. Він обговорив з Майєю Санду ланцюгові наслідки, які спричинив підлий напад Росії на Україну.

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Обговорення війни в Україні

Президенти Молдови та Польщі обговорили безпекову ситуацію в регіоні через війну Росії проти України. Ще однією темою розмови була велика кількість біженців, яку прийняли їхні країни.

Дуда та Санду хочуть діалогу та відновлення миру, щоб бої припинилися і люди повернулися відбудовувати свої домівки.

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