Україна в пріоритеті: президентка Санду представила бачення зовнішньої політики Молдови
Джерело:пресслужба президентури Молдови
Майя Санду представила список пріоритетів зовнішньої політики Молдови. Відносини з Україною включили до списку пріритетів.
Після парламентських виборів оприлюднили пріоритети зовнішньої політики Молдови на 2021 – 2022 роки. Це трапилось під час зустрічі з дипломатичним корпусом, організованої в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції.
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Санду назвала пріоритетні завдання зовнішньої політики
Президентка Молдови назвала 5 основних пріоритетів. Україна фігурує в одному з пунктів.
Підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом підтримки добросусідських відносин з Румунією, Україною та іншими зацікавленими в безпеці регіону країнами,
– мовиться у повідомленні.
Ще 4 пріоритети Молдови у зовнішній політиці на 2021 – 2022 роки:
- подолання пандемії COVID-19;
- відновлення економіки країни, залучаючи фонди та інвестиції;
- боротьба з корупцією та просування правової держави через співпрацю з міжнародними партнерами. Також повернення іноземних активів корумпованих чиновників, високопосадовців та бізнесменів;
- взяття активної ролі на глобальному рівні – участь Молдови у пошуку шляхів розв'язання проблем навколишнього середовища, безпеки, глобального і регіонального розвитку.
Важливі події в Молдові: коротко
- Нещодавно на парламентських виборах у Молдові партія президентки країни "Дія та солідарність" отримала більшість.
- Володимир Зелеський привітав Майю Санду та зауважив, що це важливий крок на шляху до європейських прагнень.
- У січні 2020 року президентка Молдови відвідала Україну. Тоді лідери домовились про співпрацю. Зокрема щодо створення президентської ради, а також приєднання до ініціативи Тримор'я.
- Мая Санду стала президенткою у листопаді 2020 року, перемігши проросійського Ігоря Додона.