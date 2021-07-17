Україна в пріоритеті: президентка Санду представила бачення зовнішньої політики Молдови

Майя Санду представила список пріоритетів зовнішньої політики Молдови. Відносини з Україною включили до списку пріритетів.

Після парламентських виборів оприлюднили пріоритети зовнішньої політики Молдови на 2021 – 2022 роки. Це трапилось під час зустрічі з дипломатичним корпусом, організованої в Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції.

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Санду назвала пріоритетні завдання зовнішньої політики

Президентка Молдови назвала 5 основних пріоритетів. Україна фігурує в одному з пунктів.

Підтримка регіональної безпеки і безконфліктного простору шляхом підтримки добросусідських відносин з Румунією, Україною та іншими зацікавленими в безпеці регіону країнами,

– мовиться у повідомленні.

Ще 4 пріоритети Молдови у зовнішній політиці на 2021 – 2022 роки:

подолання пандемії COVID-19;

відновлення економіки країни, залучаючи фонди та інвестиції;

боротьба з корупцією та просування правової держави через співпрацю з міжнародними партнерами. Також повернення іноземних активів корумпованих чиновників, високопосадовців та бізнесменів;

взяття активної ролі на глобальному рівні – участь Молдови у пошуку шляхів розв'язання проблем навколишнього середовища, безпеки, глобального і регіонального розвитку.

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