Президентка Єврокомісії привітала угоду ЄС про заборону експорту російської нафти

Президентка Єврокомісії привітала погодження угоди Євросоюзу про заборону експорту російської нафти. Урсула фон дер Ляєн пояснила, що це майже повністю скасує імпорт нафти з Росії.

Відповідну інформацію фон дер Ляєн оприлюднила одразу після заяви Шарля Мішеля. Саме він повідомив у ніч проти 31 травня, що члени ЄС нарешті досягнули угоди, яка дозволить ввести повну заборону експорту російської нафти.

Зауважте ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти, – Шарль Мішель

Президентка Єврокомісії привітала угоду ЄС

Я вітаю сьогоднішню угоду Європейської ради щодо нафтових санкцій проти Росії,

– повідомила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що це дозволить фактично скоротити орієнтовно 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця 2022 року.

Країни ЄС хочуть позбутись залежності від російських енергоносіїв

Посадовиця написала, що у Версалі країни ЄС домовились якнайшвидше припинити залежність від російського газу, нафти та вугілля. Президентка Єврокомісії написала, що для цього потрібен план, який містить 4 пункти:

збереження енергії;

відхід від російського викопного палива;

великі інвестиції у відновлювані джерела енергії;

фінансування.

ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що члени Євросоюзу досягнули угоди, яка дозволить ввести повну заборону експорту російської нафти.

Нові санкції проти Росії заборонять:

закупівлю сирої нафти;

купівлю нафтопродуктів з країни-терористки.

Єдність. Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини,

– написав Мішель.

Що цьому передувало

Євросоюз має запровадити 6 пакет санкцій проти Росії. Володимир Зеленський, коментуючи затягування запровадження санкцій, поставив риторичне питання: "Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії?".

Президент України пояснював, що країна-агресорка щодня отримує від європейців майже по мільярду євро за постачання енергоресурсів.

Після запровадження пакета санкцій Росія продаватиме нафту в Азію, де вона коштуватиме дешевше орієнтовно на 34 долари за барель. Тобто на рік Москва втрачатиме до 10 мільярдів доларів.

Варто відзначити, що запланований 6 пакет санкцій містить також санкції проти великих банків Росії. Зокрема від системи SWIFT можуть відключити найбільший російський банк "Сбербанк" та 2 інших великих банки.

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