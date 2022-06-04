Президентом Албанії став генерал-майор і начальник генштабу Байрам Бегай

У Албанії не змогли обрати єдиного кандидата на посаду президента від влади та опозиції. Через це країну очолив міністр оборони Байрам Бегай.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Генерал-майор Бегай очолив генеральний штаб албанських збройних сил у 2020 році.

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Раніше генерал обіймав різні посади в армії, які мають стосунок до медицини.

Розглядали 26 імен

За словами прем'єр-міністра Албанії, його партія розглянула 26 імен. Проте вирішили, що саме Бегай підходить для того, щоб очолити Албанію на найближчі 5 років. Парламент проголосував за нього у суботу, 4 червня.

Зазначимо, що роль президента в Албанії є символічною. Однак він має повноваження, які стосуються судової системи та збройних сил. Бейрам вступить на посаду 24 липня 2022 року.

Прихисток для українців в Албанії

Більше ніж 300 турагентів у межах ініціативи Tourism Helps Ukraine допомагають українським біженцям у Європі. До цього долучилася й Албанія. Зокрема, там українці можуть поселитися у номерах безоплатно.

Акція на підтримку України

Албанці, українці та інші мешканці у Тирані 6 березня вийшли на мітинг проти війни Росії в України. Люди розгорнули 30-метровий стяг України. Вони йшли з прапором з площі Аir Albania до посольства Росії в Тирані.

"З вірою в серці, Україною в думках ми продовжуватимемо боротися з російським загарбником кожного дня, кожен на своєму місці, і словом і ділом!", – написали в посольстві України в Албанії.

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Окупанти зруйнували посольство Албанії

У березні російські ракети влучили в албанське консульство у Харкові. На щастя, обійшлось без жертв – персонал був у безпеці. Міністерство закордонних справ Албанії засудило цей напад.

Зазначимо, що Росія вважає Албанію ворожою країною і навіть внесла її до "списку ворогів". Туди також входять Чорногорія та Північна Македонія.

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