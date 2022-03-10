Президентом Угорщини вперше стане жінка – Каталін Новак

Новою президенткою Угорщини може стати Каталін Новак. За її кандидатуру 10 березня проголосувало більшість депутатів парламенту.

Отож, новою очільницею Угорщини обрано Каталін Новак. Вона змінить на цій посаді Яноша Адера, який закінчує свій другий термін президентства.

До теми Угорщина зробила для українців безкоштовний проїзд своєю залізницею

За її кандидатуру проголосували 2/3 депутатів Державних зборів (однопалатного парламенту) країни, який транслював засідання на своєму сайті.

Додамо, що Новак стане першою жінкою в історії, яка обійме посаду президента Угорщини. Її кандидатуру висунула правлячою партією "ФІДЕС - Угорський громадянський союз", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан. До цього часу вона була міністром у справах сім'ї.

Додамо, що термін повноважень нинішнього президента Яноша Адера, який очолює цю посаду майже 10 років, спливає 10 травня.