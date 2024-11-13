The Economist пише про підготовку до виборів президента України у 2025 році: що кажуть в ОП

Видання The Economist з посиланням на джерела повідомило, що в Україні розпочалася підготовка до можливих виборів президента. Називають навіть імовірну дату їх проведення – 25 травня 2025 року.

За даними джерел видання, підготовка до виборів уже розпочалася, регіональні виборчі штаби "мобілізуються", ведеться робота над списками кандидатів. Водночас в ОП та у Раді уже відреагували на статтю запевнивши, що в Україні немає передумов для проведення виборів. Яка імовірність виборів у 2025 році, аналізує 24 Канал.

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Що у статті The Economist

Джерела видання повідомили, що представники одного з потенційних опонентів чинного президента Володимира Зеленського визнають необхідність проведення виборів. Однак вони не наважуються публічно порушувати це питання через побоювання щодо можливої негативної реакції з боку Офісу президента.

Дані внутрішніх опитувань нібито свідчать про те, що підтримка президента Зеленського може не відповідати його попередньому успіху на виборах, оскільки суспільні настрої відійшли від сприйняття його як "героя війни" майже через 3 роки війни після повномасштабного вторгнення.

Колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужноо називають головним претендентом на посаду президента. Зазначають, що попри нещодавнє призначення послом у Великій Британії після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським минулого року, політичні амбіції Залужного залишаються "незрозумілими". Однак джерела вказують, що дедалі частіше його закликають до участі у президентських перегонах.

Водночас за Зеленського готові проголосувати більше, ніж за інших опозиційних кандидатів, за винятком Залужного. Колишній колега чинного президента припустив, що найкраще рішення, яке може ухвалити Зеленський, – піти у відставку і стримати обіцянку залишатися на посаді президента лише один термін.

"Зеленський має лише один вихід, якщо хоче зберегти репутацію. Це провести вибори без своєї участі та увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні", – цитує видання свого співрозмовника.

Важливо! 24 Канал надсилав офіційний запит в Офіс Президента щодо того, чи плануються вибори 25 травня, наразі нам відповідь не надали.

Реація ОП

Керівник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі на Радіо NV заявив, що в Україні немає підстав чи передумов для проведення виборів, адже війна триває з високою інтенсивністю.

Коментуючи інформацію про те, що 20 січня в Україні можуть оголосити припинення вогню та скасувати воєнний стан, а 25 травня провести вибори, радник заявив, що вважає подібні статті необгрунтованими.

"Коли західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела поширюють якусь інформацію, то не пояснюють, чому має так статися. Війна сьогодні у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Росії немає", – зазначив Подоляк.

За його словами, Кремль продовжує наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суверенності. У такому разі немає жодних підстав говорити про початок політичного сезону чи процесу як такого. Ба більше, він наголосив, що ці фактори мають бути очевидними і для міжнародних партнерів України.

Об'єктивні причини, чому вибори неможливі

NV з посиланням на джерела у президентській фракції "Слуга народу" вказує одразу декілька причин, через які національного волевиявлення навесні наступного року в країні бути не може. Зокрема, важливо розуміти, що для організації виборів треба щонайменше пів року. Тобто, вибори як такі, можуть відбутися не раніше серпня 2025 року.

"Також їх можуть провести разом з місцевими плановими виборами в останню неділю жовтня 2025-го для економії коштів", – повідомило джерело.

Інший співрозмовник видання повідомив, що ніхто предметно не займається виборами, бо сценарії із припиненням вогню реально не розглядаються.