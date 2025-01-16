"Це була слабка позиція": Зеленський підсумував співпрацю зі США за президентства Байдена

Союз США та Європи дав Україні 70% озброєння. Саме такі показники були за час перебування Джо Байдена на посаді президента.

Зеленський вдячний йому за це, але у деяких питаннях залишився розчарований. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента України польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави.

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До війни США обіцяли діяти, коли щось станеться

Зеленський подякував Байдену за підтримку зброєю та санкціями проти Росії.

"А в політичній підтримці, я вважаю, що ми б просили по-іншому зробити. І не бути такими повільними", – сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна просила ще до вторгнення Росії превентивні санкції та зброю, але США казали, що "якщо щось станеться, тоді діятимемо".

Мені здається, що це була все-таки слабка позиція,

– додав президент.

Він додав, що не розуміє, чому в Україні гинули люди, а США не могли посилити нашу ППО системами Patriot.

"Більшість там систем, у них. Мені це складно зрозуміти. Я напевно чогось не знаю, але знаю одне – на жаль, гинули люди", – підсумував Зеленський.