Мала промову про Україну: президентці Грузії заборонили виступ у парламенті
Джерело:"Эхо Кавказа"
Саломе Зурабішвілі мала підготовлену доповідь для парламенту країни, яка стосувалась України. Проте правляча партія "Грузинська мрія" відмовила президентці у виступі.
Промова грузинської президентки була традиційна та навіть щорічна. Однак цього разу вона стосувалась війни Росії проти України.
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Саломе Зурабішвілі виступала у парламенті зі звичною доповіддю ще 9 квітня 2021 року. Цього року вона вирішила не чекати квітня, а перенести дати, щоб обговорити російсько-українську війну.
Виступ президентки мав відбутись 5 березня. Проте представники більшості у грузинському парламенті вирішили, що буде складно набрати необхідну кількість людей. Також, за їхніми словами, були більш важливі питання, аніж доповідь Зурабішвілі.
Я не збираюся применшувати роль щорічної доповіді президентки, але поточні питання набагато актуальніші. Гадаю, що немає потреби переносити дату доповіді,
– заявив віцеспікер парламенту Грузії.
Опозиція вже обурилась відмовою та вважає, що влада у такий спосіб "карає" Зурабішвілі. Річ у тім, що президентка Грузії солідарна з Україною та має антиросійську позицію.
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