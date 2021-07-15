У разі порушень: Європарламент пропонує не визнавати вибори в Росії

Комітет Європейського парламенту у закордонних справах запропоновував не визнавати легітимність Держдуми Росії, якщо вибори до неї пройдуть з порушеннями.

Вибори заплановані на осінь 2021 року. Інформація про ймовірне невизнання з'явилась у новій доповіді депутатів Європарламенту.

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Депутати заявили, що вони чітко розділяють поняття російського народу і режиму Путіна. Щодо останнього зауважують – ЄС має дати відсіч агресивній політиці режиму Володимира Путіна.

Режим Кремля вони називають "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

Ба більше, окреслюють план подальших дій щодо боротьби з ним:

ЄС має посилити союз з США та іншими союзними країнами, щоб врівноважити зусилля Росії і Китаю з ослаблення демократії в світі та дестабілізації європейського політичного порядку.

Союз має передбачати санкції .

. Також мовиться про зменшення залежності від російського газу, нафти та іншої сировини. Хоча б поки Путін при владі.

Євросоюз має бути готовий відмовитися від визнання російського парламенту, якщо вибори 2021 року будуть визнані проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права,

– мовиться у повідомленні.

Звіт винесуть на голосування в Європарламенті в цілому.

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