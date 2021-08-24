При Ющенку було найкраще, – співзасновник Rozetka оцінив стан бізнесу в Україні

Найбільшу різницю український бізнес міг відчути після відставки Віктора Ющенка. Коли президентом став Віктор Янукович, ситуація значно погіршилася.

За часів третього президента була своєрідна "позитивна анархія", коли можна було робити майже все, крім того, що прямо заборонялося. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив співзасновник й співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

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Чечоткін: За Ющенка ніхто нас не чіпав

"Ніхто нас не чіпав, ніхто не вимагав. Це досить радикальна позиція, але при Ющенку було найкраще", – підкреслив він.

І пригадав, після цього прийшов до влади Віктор Янукович, який "намагався все вкрасти і все, що працює, зробити, щоб працювало на нього. До того ж за його каденції, у Rozetka були великі проблеми з посіпаками влади. У підприємця навіть було бажання кинути все та поїхати з країни.

Після цього прийшов Порошенко. Це була така сама різниця, як коли тобі обрізали крила, ти летиш у прірву, а потім потрохи з неї підіймаєшся вгору. При Порошенку були значущі зміни до продуктиву,

– зауважив Чечоткін.

Потім на президентських виборах переміг Володимир Зеленський. За словами бізнесмена, відчувалося, що система опирається, підіймає голову в негативному сенсі.

"Відчувалося, що вона намагається пригадати всім бізнесменам те, що вони в нас недобрали, коли був президентом Порошенко", – пояснив співзасновник Rozetka.

Втім додав, наразі все це позаду. Держава з бізнесом працює на рівних. Попри те, що вона не допомагає, але майже не заважає цій сфері.

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