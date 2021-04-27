Звертався до Путіна: прибічника відокремлення Закарпаття засудили до 12 років

На Закарпатті до 12 років позбавлення волі засудили прибічника відокремлення регіону. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці "Республіка Підкарпатська Русь".

Мешканця Закарпаття, який агітував за прийняття рішень, які несуть загрозу територіальній цілісності країни, засудили за матеріалами Служби безпеки України. Він неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою України.

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За інформацією пресслужби СБУ, для реалізації своїх намірів зловмисник шукав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України серед організацій Росії.

"На початку 2014 він звернувся до президента Росії з проханням провести миротворчу операцію для "відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь" і визнати її державність", – мовиться в повідомленні СБУ.

За інформацією "Суспільного", засуджений – Петро Гецко, уродженець села Кушниця, що на Закарпатті.

Які дії планував закарпатець

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за відповідним фактом. Водночас влітку 2014 року, перебуваючи в Росії, чоловік розробив низку документів, де мовилося про підготовку для силового захоплення влади на Закарпатті.

Згідно з вилученими під час обшуків "документами" зловмисник розробив схему залякування представників влади, захоплення адміністративних будівель та комунікацій в Мукачевому, Ужгороді та Хусті,

– зазначили у пресслужбі СБУ.

Також закарпатець планував блокування 4 автомобільних і 2 залізничних перевалів, а також:

захоплення аеропорту;

створення "тимчасового уряду".

Досудове слідство встановило, що зловмисник таємно хотів позбавити владних повноважень органи державної влади та місцевого самоврядування через збройне відсторонення від виконання повноважень.

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Де перебуває зловмисник

Також встановили низку спільників, які планували реалізовувати силовий сценарій, ними були самопроголошені "керівники силових структур" та особи, причетні до вербування.

Причетних притягнули до кримінальної відповідальності після ретельної перевірки. Наразі прибічника відокремлення Закарпаття оголосили у міждержавний розшук.

Він переховується від суду на території Росії, через що судовий розгляд здійснювали за його відсутності. Наразі вирок суду набрав законної сили.