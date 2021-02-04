Прибічники Навального не збираються проводити мітинги найближчим часом: деталі

Команда Олексія Навального не збирається проводити мітинги на підтримку опозиціонера найближчим часом. Про це заявив керівник його регіональних штабів Леонід Волков.

Джерело: "Навальный LIVE"

Прибічник Навального відзначив, що наступні масштабні акції протесту відбудуться вже весною чи влітку. Однак точно не найближчими вихідними.

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Команда Навального не планує наразі організовувати акції на підтримку опозиціонера

Леонід Волков розповів, що в регіонах немає тих, хто міг би організовувати протести. Адже місцевих координаторів і прибічників опозиціонера заарештували під час масових мітингів 23 та 31 січня.

Якщо ми будемо виходити щотижня, отримуватимемо ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізовано роботу штабів і це унеможливить роботу з виборів,

– пояснив він.

За його словами, це не те, чого Навальний просить від своїх прибічників. Тому що політик хоче, аби його команда сконцентрувалася на осені, зокрема, виборах у Держдуму.

Волков наголосив, що прибічники Навального не відмовляються повністю від протестів. Вони спробують підготувати щось дуже масштабне і провести навесні чи влітку.

"Діставати Олексія з в'язниці ми будемо зовнішньополітичними методами", – зазначив він.

Керівник регіональних штабів Навального про плани команди: відео

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