Прибічники Навального не збираються проводити мітинги найближчим часом: деталі

Команда Олексія Навального не збирається проводити мітинги на підтримку опозиціонера найближчим часом. Про це заявив керівник його регіональних штабів Леонід Волков.
Джерело: "Навальный LIVE"
Прибічник Навального відзначив, що наступні масштабні акції протесту відбудуться вже весною чи влітку. Однак точно не найближчими вихідними.
Читайте також Навальний все одно лякатиме Путіна: як іноЗМІ відреагували на вирок
Команда Навального не планує наразі організовувати акції на підтримку опозиціонера
Леонід Волков розповів, що в регіонах немає тих, хто міг би організовувати протести. Адже місцевих координаторів і прибічників опозиціонера заарештували під час масових мітингів 23 та 31 січня.
Якщо ми будемо виходити щотижня, отримуватимемо ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізовано роботу штабів і це унеможливить роботу з виборів,
– пояснив він.
За його словами, це не те, чого Навальний просить від своїх прибічників. Тому що політик хоче, аби його команда сконцентрувалася на осені, зокрема, виборах у Держдуму.
Волков наголосив, що прибічники Навального не відмовляються повністю від протестів. Вони спробують підготувати щось дуже масштабне і провести навесні чи влітку.
"Діставати Олексія з в'язниці ми будемо зовнішньополітичними методами", – зазначив він.
Керівник регіональних штабів Навального про плани команди: відео
Що цьому передувало
- 2 лютого 2021 року Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Суд врахував час, який російський опозиціонер пробув під домашнім арештом, тому тепер він має провести у колонії 2,8 року.
- Штаб Навального закликав росіян виходити на масові протести. Головною локацією у російській столиці оголосили Манежну площу.
- ОМОНівці відразу розпочали масові затримання мирних протестувальників. Між силовиками і мітингувальниками відбулися сутички.