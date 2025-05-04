Навчалася разом із Зібровим: прибиральниця віртуозно зіграла на піаніно і підкорила мережу

Нещодавно в соцмережах велику кількість переглядів набрало відео, на яких прибиральниця київського закладу майстерно грає на піаніно. Пані Ірина виявилася професійною музиканткою, яка колись навчалася в одному класі із Павлом Зібровим.

Про нелегку долю жінки розповів фотограф Михайло Рубко. Хлопець познайомився з пані Іриною, коли вона в перервах між роботою грала на фортепіано, передає 24 Канал.

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Грала дуже гарно

Жінка розповіла, що за освітою вона – професійна піаністка, а на інструменті почала грати ще у віці чотирьох років.

Раніше Ірина була концертмейстеркою та за часів СРСР отримувала нагороди республіканських конкурсів.

Грала дуже гарно, а останні два роки взагалі не підходила до фортепіано,

– зізналася вона.

Її улюблена композиція – "Рапсодія в стилі блюз" для фортепіано з оркестром авторства американця Джорджа Гершвіна.

За словами Михайла, Ірина усе життя присвятила музиці. Втім, останнім часом жінці доводилося працювати без вихідних, аби зібрати кошти на операцію для сина. Пізніше вона повідомила, що "сталося диво, і операція вже непотрібна, а з сином все добре".

Довідка: Пані Ірина поділилася, що навчалася зі співаком Павлом Зібровим в одному класі.

Історія пані Ірини: дивіться відео

Пані Ірина також має проблеми із помешканням. У неї власне житло, однак вона змушена жити в одному зі столичних хостелів. За словами Ірини, сусіди намагаються "відібрати" в неї квартиру, через це наразі тривають суди.

Допомогти музикантці – нікому. Її онуки у Франції.

Вона важко пережила втрату чоловіка, який помер рік тому від хвороби.

Піаністка зізналася, що у неї не залишилося мрій, мовляв, для їх реалізації вже запізно. Каже, що їй не хотілося жити. Розраду Ірина віднайшла серед колег у закладі, де тепер працює.

Відео із Іриною у мережу виклала дівчина Тетяна. Вона розповіла, що жінка грає при нагоді у двох столичних закладах, де працює прибиральницею.

Віртуозна гра прибиральниці: дивіться відео