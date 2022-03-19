Прибираємо всю бюрократію і папірці, – Зеленський про перезавантаження митниці

Після 23 дня повномасштабного вторгнення Росії український президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. Він повідомив, що протягом дня урядовці працювали над повним перезавантаженням митниці.

Президент розповів, що для вантажів, які допомагають обороні України, спростили процедуру перетину кордону. За словами Зеленського, це буде настільки легко, наскільки дозволяють закони фізики.

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"Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито та всі платежі", – заявив президент.

Навіщо потрібні спрощення

Зеленський зазначив, що мета спрощень є абсолютно зрозумілою – людський фактор не має заважати швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз, оскільки підтримуватимуть нормальне життя у період воєнного стану.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації підтримали наші депутати. Я наголошую, що це рішення необхідне для оборони держави,

– заявив Зеленський.

Президент сказав, що дуже хоче порадити окремим депутатам не спекулювати із цим питанням, оскільки це для нашої держави. Наголосив, що всі повинні працювати у єдності.

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