Приблизно 4 тисяч з 12 тисяч північнокорейців "виведені з ладу", – Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що первинне угрупування північнокорейських військ у Курській області складало 12 тисяч осіб. Силам оборони вдалося "вивести з ладу" третину з них.

Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Яка ситуація з корейцями на фронті зараз

Кирило Буданов, що 4 тисячі північнокорейських військ були виведені з ладу на Курщині. Це важкопоранені та вбиті.

Заміна їм готується, але ще на фронт не прибула. Тобто ви можете спокійно від 12 тисяч віднімати 4 – отримаєте 8 тисяч. Це приблизна кількість угрупування, яке зараз діє,

– вказує Буданов.

Окрім цього, Північна Корея активно поставляє Росії 170-мм САУ. Корейські інструктори допомагають навчати роботи на цій техніці.