Уражено живу силу й військову техніку: ГУР провело операцію на військовому об'єкті Владивостока

Уранці п'ятниці, 30 травня, у російському Владивостоці поблизу бухти Десантна прогриміли 2 потужних вибухи. Це результат успішної операції Головного управління розвідки МОУ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела у ГУР. Уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби ворога.

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Що відомо про операцію

Наразі відомо про щонайменше 2 вибухи – біля КПП і в місці перебування особового складу й командування військової частини 30926. Йдеться про район дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Довідка: 155-та бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях у Маріуполі, Вугледарі, Курській області.

У Владивостоці оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована, також перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

За словами місцевих, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.

Влада регіону оприлюднила свою версію події – причиною інциденту назвали вибух 2 газових балонів, унаслідок якого нібито ніхто не постраждав.

Атака на російський ВПК 28 травня

Уночі 28 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ "Кронштадт" в місті Дубна Московської області.

Товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах – тут виготовляють БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", а також наземні комплекси управління.

У районі підприємства інтенсивно працювала ворожа ППО. Окрім того, вдалося уразити завод "Радуга", який розташований за 130 кілометрів на північ від Москви та входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

"Радуга" виготовляє крилаті ракети різних класів, зокрема "повітря-повітря", "повітря-земля" та "земля-земля". Серед продукції – Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими Росія тероризує українське населення та б'є по цивільних об’єктах.

СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі,

– зазначило поінформоване джерело.