Прибутки на крові та фінансування звірств Росії: Кулеба закликав світ бойкотувати "Ашан"

На жаль, все ще є низка компаній, які не покинули Росію попри початок нею війни. Одна з них – "Ашан". І саме цю мережу закликає бойкотувати Дмитро Кулеба.

У своєму твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив людей у всьому світі почати бойкотувати "Ашан". І тут усе логічно, адже міжнародна компанія сплачує податки в Росії, а отже – фінансує російську армію.

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"Ашан" спонсорує вбивства українців

Дмитро Кулеба підкреслив, що відмова "Ашану" припинити роботу в Росії – пряме спонсорство російських звірств в Україні. Також він зазначив, що в такому разі мережа отримує свої прибутки на крові.

Я закликаю усіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати "Ашан,

– зазначив він.

Раніше Дмитро Кулеба привітав рішення Renault припинити роботу в Росії. Він назвав цей крок відповідальним на фоні того, що робить країна-агресорка в Україні.

Також ми розповідали, скільки зброї могла б придбати Росія завдяки податкам, які сплачують міжнародні компанії. Серед них, ясна річ, є й мережа гіпермаркетів "Ашан".

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