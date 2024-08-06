У Держдепі відповіли, як отримання Україною F-16 вплинуло на політику США щодо ударів по Росії

Раніше США надали Україні частковий дозвіл на удари по військових цілях на території Росії, використовуючи американське озброєння. Втім, усі подальші розширення дозволів будуть залежати від ситуації на фронті.

За словами речника Держдепартаменту Метью Міллера, США продовжують стежити за ситуацією на полі бою. Водночас він не надав чіткої відповіді щодо розширень повноважень країн НАТО в Україні.

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Чи змінилася позиція США після прибуття F-16

Моя відповідь не змінилася, а саме: ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який відбувається із самого початку та до сьогодні,

– заявив Міллер у відповідь на питання про ймовірність розширення дозволів для ЗСУ.

Він додав, що саме за цим принципом приймаються рішення щодо передачі зброї для України, а також щодо обмежень на її використання, якщо такі є.

Щодо можливості розширення можливостей партнерів, зокрема НАТО, для збиття російських ракет над Україною, Міллер не надав чіткої відповіді.

"Це рішення, яке мають прийняти члени НАТО колективно. Це не те, що я можу коментувати зі своєї позиції", – зазначив він.

Нагадаємо, що 4 серпня в День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський офіційно повідомив про прибуття F-16 до України. Він також заявив, що Київ буде обговорювати із НАТО можливість збиття російських ракет над Україною.