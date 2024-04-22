Причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині повідомили про підозру у дезертирстві, – ДБР

ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині. Їм повідомили про підозру.

Нагадаємо, вночі 20 квітня, у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В транспортному засобі перебувало двоє чоловіків, які під час перевірки відкрили вогонь по поліцейських.

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ДБР розслідує факт дезертирства

В понеділок, 22 квітня, стало відомо, що працівники ДБР повідомили про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Крім цього, також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

Відповідно до даних слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці: батько та син – самовільно покинули військову частину в Одеській області. В ДБР зазначили, що вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

"Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня 2024 року у Вінницькій області, фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події. Правоохоронці затримали їх 21 квітня 2024 року в селі Липецьке Подільського району Одещини", – зазначили в ДБР.

Там повідомили, що розслідування за статтею вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу проводить Національна поліція України.

Відомо, що працівники ДБР повідомили затриманим про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою", – додали в ДБР.