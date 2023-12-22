Патрушев вдало вгадав настрій Путіна, – ексспівробітник СБУ про нові деталі ліквідації Пригожина

Видання WSJ повідомило, що за вбивством ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина може стояти секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Пресслужба Владіміра Путіна заявила, що не хоче коментувати подібні матеріали.

Однак Патрушев справді міг отримати таку вказівку, бо він – конфідент Путіна. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що російський президент йому довіряє та знає з часів служби в Ленінградському КДБ.

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Як Путін проводить подібні ліквідації

Ступак зазначив, коли Путін ухвалює рішення – він ніколи не говорить вголос та не дає вказівку "зроби це і це". Глава Кремля завжди ухиляється від прямого наказу, особливо якщо той суперечить закону. Путін завжди хоче залишитися "чистим".

24 червня 2023 року Євгеній Пригожин пішов з "маршем справедливості" на Москву, а вже через два місяці, 24 серпня 2023 року, загинув у авіатрощі. Зауважимо, що в Кремлі надзвичайно люблять ідеологічні дати, тому "випадкова" смерть ексватажка вагнерівців може бути зовсім не випадковою.

Російський очільник діє наче в класичному кіно – доручає операцію певним особам, каже її виконати, а "після" перевіряє. Так Путін править протягом 20 років і дивиться, як його наймити виконують завдання: якщо підлеглий зрозумів його настрій та виконав все правильно – отримує підвищення на посаді або якісь політичні дивіденди; якщо зробив неправильно – його знімають з посади й більше ніколи не будуть довіряти.

Думаю, Патрушев дуже вдало вгадав настрій Путіна. Або тривалий час йому доповідав, що така проблема є, що треба її розв'язувати, й опісля отримав вказівку у вигляді "як знаєш, так і розв'язуй цю проблему",

– сказав ексспівробітник СБУ.

Що відомо про загадкову смерть Пригожина

The Wall Street Journal пише, що наприкінці серпня 2023 року на злітній смузі московського аеропорту Пригожин чекав на своєму літаку Embraer Legacy 600 на завершення перевірки безпеки перед зльотом. Він прямував додому в Санкт-Петербург з 9 іншими людьми на борту.

Через затримку ніхто в салоні літака не помітив невеликий вибуховий пристрій під крилом. Літак близько 30 хвилин підіймався на висоту 28 000 футів, перш ніж крило розірвалося, і він по спіралі впав на землю. Всі 10 осіб загинули.

Ступак піддав сумніву версію, що вибухівка на літаку Пригожина була прикріплена магнітом до крила. Оскільки Embraer Legacy 600 – маленький бізнес-джет, який кілька десятків метрів у довжину. Там навіть пляшку вина складно заховати, не те щоб вибухівку.

Сама теза "в салоні під крилом" викликає багато запитань. Не зрозуміло, в якому салоні та під яким крилом. Літак рушає зі швидкістю 250 – 280 кілометрів на годину, тому вибухівка просто б злетіла.

Ті люди, які фільмували падіння літака, вони повідомляли, що "зараз був збитий безпілотник і він зараз падає". Тобто збитий. І кажуть, що був вихід ракети з комплексу ППО. Тому який вибух під крилом? Я це ставлю під сумнів,

– підкреслив Ступак.

Що буде, якщо Пригожин живий

Іван Ступак наголосив, якщо навіть гіпотетично уявити, що Євгеній Пригожин живий, а в літаку загинув його двійник, то він так чи інакше "мертвий" як політична фігура. Ексватажок вагнерівців немає грошей, політичного впливу та військового ресурсу.

Глава ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що дотепер не має жодного факту, який підтверджує загибель Пригожина. Розвідник наголосив, що не знає, загинув він чи не загинув.

"Нехай він сидить в однокімнатній квартирі на околицях Ростова, якийсь глухонімий водій привозить йому їжу та воду, а він сидить, то чого він чекає? Навіть якщо він скаже в телеграм-каналі "я живий", росіяни зроблять усе, щоб він повернувся до стану, в якому його зараз вважають – що той загинув", – зауважив колишній співробітник СБУ.

Він впевнений, що після падіння літака працівники ФСБ з "решток" Пригожина провели експертизу ДНК. Потім доповіли Владіміру Путіну, що його ідентифікували за умовними зубами чи годинником й помилки не може бути. Опісля очільник Кремля оголосив, що "людина важкої долі", тобто Пригожин, загинув у "випадковій" авіатрощі.

Смерть Пригожина: що відомо