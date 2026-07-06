Причина незбиття російської балістики – недостатні постачання ракет, – Зеленський

6 липня Київ опинився під одним із наймасованіших комбінованих ударів Росії за останній час. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення.

Володимир Зеленський заявив, що ключовою причиною незбиття російської балістики є нестача ракет-перехоплювачів. Дивіться також У Міноборони Росії цинічно виправдали масовану нічну атаку по Україні Чому не вдалося збити російську балістику під час удару по Києву?