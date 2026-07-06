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6 липня, 10:13
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Причина незбиття російської балістики – недостатні постачання ракет, – Зеленський

Вероніка Соцкова

6 липня Київ опинився під одним із наймасованіших комбінованих ударів Росії за останній час. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення.

Володимир Зеленський заявив, що ключовою причиною незбиття російської балістики є нестача ракет-перехоплювачів.

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Чому не вдалося збити російську балістику під час удару по Києву?

 

 

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