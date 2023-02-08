Український сейсмолог пояснив причини потужного землетрусу в Туреччині

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Український сейсмолог пояснив причини природного явища.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера розповів про причини землетрусу у Туреччині та Сирії.

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Причини руйнівного землетрусу

За його словами, землетруси, які були у Туреччині, є наслідками локальних сейсмічних подій. Найглибші – оцінюють у 19 кілометрів, стверджує він.

Це свідчить, що всі ці землетруси – корові (від 7 до 19 кілометрів) й пов'язані з локальною тектонікою. Всі віддалені землетруси – тут ні до чого. Україна й Туреччина фактично належить до одного сейсмічного поясу. Він утворився дуже давно й тягнеться від Азорських островів, охоплює Крим, Карпати й далі йде на Кавказ, на Гіндукуш,

– сказав сейсмолог.

Як пояснив експер, сейсмічний пояс діє сам по собі й складається з величезної кількості відносно невеликих брил. Вони труться одна в одну, наповзають одна на одну – весь час перебувають у русі. Там, де накопичується енергія, утворюються хвилі. Коли вони доходять до поверхні, ми відчуваємо їх як землетрус.

Що відомо про землетрус у Туреччині

6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах стрімко збільшується, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Офіційні особи Туреччини повідомляють, що в країні загинуло 8574 особи. Отримати дані із Сирії складно, але кількість підтверджених смертей на цей час становить 2662 особи.

Наразі до Туреччини їдуть рятувальні бригади з Європейського союзу, США, країн Близького Сходу. У всіх єдина мета – врятувати якнайбільше людей, які опинилися під завалами. Крім цього, ВООЗ попереджає, що кількість жертв може різко зрости, а аварія може торкнутися понад 23 мільйонів людей.