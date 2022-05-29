Придатні бути "м'ясом" всі: у Росії прислали повістку сліпому від народження чоловіку на візку

Здається, Росія вже зовсім у відчаї від втрат. Адже Збройні Сили України нищать окупантів і їхню техніку щодня.

У Росії прислали повістку сліпому від народження чоловіку на візку

Так, в країні-агресорці вирішили, що на війні згодяться всі, й навіть люди з інвалідністю та ДЦП. Повістка від військкомату прийшла 28-річному Сергію Сітдікову з Татарстану, який з народження сліпий та на інвалідному візку, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Сітдіков з народження має інвалідність першої групи: незрячий, страждає на ДЦП і пересувається на інвалідному візку. Тому повістка його вкрай здивувала. Ще більше його здивувало те, що у військкоматі його вважають ухилянтом, оскільки нібито надсилали повістки й раніше.

При цьому несподівано з'ясувалося, що папка з моєю особистою справою у військкоматі зникла, а коли її знайшли, вона була порожньою — всі документи та медичний висновок зникли. Як таке могло статися?

– дивується росіянин.

Наразі до його проблеми підключилися у місцевому відділенні товариства сліпих, і вже відбулася зустріч із представником військкомату. "Ухилянт" каже, що йому обіцяли у всьому розібратися та видати військовий квиток.

В Росії скасували вікові обмеження для призовників

25 травня Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років. Раніше на службу за контрактом брали росіян віком від 18 до 40 років та іноземців, яким ще не виповнилось 30 років.

Що це, якщо не ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну?! Це означає, що перемога України вже не за горами!

Реакція Зеленського на скасування призовного віку в Росії

За словами Володимира Зеленського, Збройні Сили України, розвідка та всі захисники, протистоять жорсткому наступу російської армії на Сході країни. Подекуди ворог сильно переважає – технікою та кількістю солдатів. Втім, українські захисники та захисниці все ж завдають їм значних втрат як в особовому складі, так і в знищенні військової техніки. Так, Зеленський заявив, що найімовірніше, на тлі цього противник й ухвалив новий указ про скасування призовного віку.

Молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання,

– сказав очільник України.

Він також додав, що таке рішення російської влади – показове.

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