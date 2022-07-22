Придністров'я збирається увійти до складу росії – з'явилась реакція Молдови

Ніким не визнане Придністров'я, яке по факту є територією Молдови, заявило, що хоче приєднатися до росії. Влада цієї псевдореспубліки є симпатиком та маріонеткою кремля.

Заяви були дивними, бо казали про приєднання і водночас таким чином нібито мали б стати "незалежними". Молдова на такі наміри вже відреагувала.

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Що казали у невизнаному Придністров'ї

Так званий "глава МЗС" Віталій Ігнатьєв у інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що Придністров'я буде домагатися незалежності. Після цього хочуть приєднатися до росії.

Ігнатьєв переконував, що так званий вектор регіону за всі роки не змінився. Як доказ згадав референдум ще 2006 року. Саме там нібито мовилося про незалежність і подальше приєднання до росії. Чому за стільки років це питання не піднімалося і росія їх до себе не покликала, хоч і розмістила на їх території своїх військових, він не сказав.

Реакція Молдови

Таку заяву прокоментували в Бюро реінтеграції Молдови.

Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– заявили у відомстві.

Позиція Молдови є такою, що реінтеграція країни – це основна мета переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

Загрози з Придністров'я для України

З моменту повномасштабного вторгнення є загроза того, що окупанти прийдуть ще й із території невизнаної квазіреспубліки Придністров'я. Адже росія має там своїх військових, крім того, помічали їхню активність та нібито підготовку. Та захисники наших кордонів запевнили, що готові зустріти ворога на будь-якому з напрямків.

Молдова офіційно відмовилася пропускати російських військових на територію Придністров'я. Це пояснили тим, що держава вимагає повного виведення російського контингенту, а не ротацій. У Молдові наголосили, що проросійська невизнана республіка на території Молдови є незаконним формуванням.

Також речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевняв, що другого фронту, який відкриють з Придністров'я, не буде. Принаймні це малоймовірно. На цьому напрямку дійсно є деяка активність, проте вона є показовою й жодних реальних провокацій не спостерігається.

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