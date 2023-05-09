Росія вже могла збільшити кількість "миротворців" у Придністров'ї: як їй це вдалося

Невизнане Придністров'я просить у Росії збільшити кількість так званого "миротворчого контингенту" у більш ніж 6 разів. У них дійсно є можливість дещо збільшити це угруповання.

Про це 24 Каналу розповів журналіст видання RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, Придністров'я вже давно хотіло збільшити кількість "миротворців". Міжнародна спільнота визнає цю територію окупованою Росією.

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У Придністров'ї є 3 типи армії

Як розповів Тхорик, загалом в Придністров'ї проживає близько 500 тисяч людей. Тамтешній російський контингент можна умовно поділили на 3 типи.

Насамперед це є російська армія. Вона входить в частину Західного військового округу та розташована там близько 30 років. До неї входять приблизно 2 тисячі людей.

Друга армія – так звана придністровська, яка належить невизнаному формуванню. А третя – "миротворці". Туди переважно набирають людей з місцевих. Молдова неодноразово протестувала, адже окупанти вербують туди населення як з Придністров'я, так і з територій, які контролює уряд Молдови.

Фактично Придністров'я закликає збільшити контингент армії-агресора на території іншої країни. Молдова неодноразово закликала Росію вивести війська з території Молдови, які там перебувають проти волі республіки,

– зазначив Тхорик.

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Чи здатна Росія збільшити своє угруповання

На жаль, Росія дійсно може збільшити своє угруповання завдяки місцевому населенню з Придністров'я, де проживає близько 300 тисяч людей, які отримали російські паспорти. Також там перебуває значна кількість відставних військових. Відповідно мобілізаційний ресурс в окупантів є достатній.

Не здивуюся, якщо Росія вже збільшила чисельність армії в Придністров'ї через таємну мобілізацію населення. Ми також проводили розслідування, як Росія вербує жителів правобережної Молдови в армію. Нічого не заважає їм збільшити там армію у 2 – 3 рази,

– зауважив Тхорик.

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