"Їхні потуги зазнали поразки": у ГУР прокоментували звернення Придністров'я до Росії
Джерело:"РБК-Україна"
Так звана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася до Росії із проханням про "захист" окупованої території від нібито економічного тиску Молдови. Українська розвідка уже прокоментувала такий заклик до допомоги.
Нагадаємо, що раніше у молдавських ЗМІ ширилася інформація, що 28 лютого депутати Придністров'я буцімто готуються звернутися до Путіна з проханням "приєднати ПМР до складу Росії". Однак ще тоді у ГУР МО не змогли підтвердити цю інформацію.
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Не було тим результатом, якого очікував Кремль
Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що прохання невизнаного Придністров'я до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.
Водночас він нагадав, що чутки про прохання так званої "ПМР" до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.
Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги й політичні, і інформаційні – зазнали поразки,
– заявив Юсов.
Він також зазначив, що активна дезінформаційна кампанія щодо планів Придністров'я просити російського диктатора про приєднання до країни-агресорки свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".
За його словами, коли ми говоримо про Молдову та Україну, то "зрозуміло, хто ця сторона". Юсов також звернув увагу на те, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів.
Як зазначив представник ГУР, це було зроблено "у багатовекторному стилі". Така дія сама по собі "красномовний факт".
Що відомо про з'їзд депутатів Придністров'я: основне
- Вдень 28 лютого у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. Пропагандистські ЗМІ розповсюдили фрагмент проєкту резолюції, який депутати отримали для ознайомлення. У ньому йдеться про "тиск" з боку Молдови.
- У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розв'язала проти невизнаної республіки "економічну війну", а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. Водночас учасники з'їзду не мають наміру просити приєднання до Росії.
- Тому, вони звернулися до Росії "з урахуванням факту постійного проживання на території "Придністровської Молдавської Республіки" понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта й посередника в переговорному процесі".
- Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, "СНД", Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я".
- Речник уряду Молдови Даніел Воде написав 28 лютого, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні Молдови. За його словами, це чергова кампанія, яка намагається створити істерику в суспільстві навколо цієї так званої події у Тирасполі.