Прифронтове Невельське через обстріли покинули майже всі жителі

22 листопада 2021 , 20:39
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Джерело:

фейсбук Євгена Капліна

За даними гуманітарної місії "Проліска" із прифронтового села Невельське 21 листопада виїхали майже усі мешканці. Тепер там проживає лише 5 людей.

Станом на початок листопада в селищі мешкали 45 людей, з яких 23 похилого віку та 3 дітей. Після загострення ситуації та регулярних обстрілів бойовиків, більшість вирішили покинути свої домівки.

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Люди забирали все, що залишилося цілим

Загострення ситуації в селищі відбулося в ніч проти 14 листопада. За декілька днів через обстріли бойовиків 22 будинки були пошкоджені, а 3 ущент зруйновані. Також через пошкодження лінії електропередач Невельське залишилося без електроенергії.

Представники гуманітарної місії допомогли місцевим мешканцям переїхати у більш безпечні населені пункти. Люди забирали із собою речі, які вціліли після обстрілів та худобу.

У Невельському залишилися 3 родини – 5 людей на усе селище.

Селище Невельське покинули майже всі мешканці / Фото з фейсбука Євгена Капліна

 

 

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Текст публікації Євгена Капліна

Співробітники гуманітарної місії "Пролісок" провели надзвичайну місію та надали допомогу низці сімей з переїздом з охопленого бойовими діями селища Невельське та перевезення уцілілих речей та худоби мирних жителів на нове місце проживання у безпечніші населені пункти.

Станом на початок листопада 2021 року (до початку ескалації бойових дій) у Невельському постійно проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 літні особи. Станом на вечір сьогоднішнього дня у селищі залишаються 3 родини – 5 осіб. Решта мирних жителів вирішила залишити населений пункт через бойові дії, що посилилися.

Ескалація конфлікту в Невельському почалася в ніч із 13 на 14 листопада. Тоді, під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлений, у селищі пошкоджено лінії електропередач. У ході чергового обстрілу в ніч із 16 на 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено.

Автор: Іван Магуряк