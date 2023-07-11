Мабуть, Лукашенко не відпускає: Пригожин втретє після заколоту прилетів до Білорусі
Джерело:Беларускі Гаюн
Євгєній Пригожин, котрий наприкінці червня влаштував провальний збройний заколот у Росії, зачастив до Білорусі. Власне, 11 липня він знову прибув до країни-посіпаки Кремля.
Відповідною інформацією поділилися моніторингові канали. Вони звернули увагу на те, що приватний літак Пригожина втретє прибув до Білорусі від моменту збройного заколоту.
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Зрадник Путіна зачастив до Лукашенка
Відомо, що о 19:40 бізнес-джет засновника ПВК "Вагнера" Embraer Legacy 600, чий бортовий номер RA-02795, приземлився 11 липня на військовому аеродромі у Мачулищах.
Літак Пригожина 11 липня приземлився у Мачулищах / Скриншот
Слід розуміти, що це його третій приліт до Білорусі за два з лишком тижні. Вперше він прибував до країни 27 червня, а вдруге – 1 липня.
Власне, у цьому матеріалі ми розповідали про останні вильоти Пригожина. Ними поділився журналіст Financial Times Стівен Бернард. Відеоінфографіка підтверджує, що "кухар Путіна" лиш двічі до сьогоднішнього дня був у Білорусі. Попри це, він спокійно гастролював між Москвою та Петербургом, де розташований головний офіс ПВК "Вагнера".
До слова, до Москви Пригожин літав теж не просто так. Його 29 червня викликали особисто до Кремля. Далі розповімо, що там відбувалося.
Пригожина викликали на килим
- Спочатку у Кремлі вирішили замовчати зустріч Путіна та Пригожина. Але журналісти заявили, що вона відбулася 1 липня. І після новини про це речник Дмітрій Пєсков вирішив пролити світло на ситуацію.
- Він заявив, що зустріч відбулася не 1 липня, а 29 червня. І що тривала вона майже цілих три години. Причому Путін спілкувався не лише з Пригожиним, а й командирами "Вагнера". Присутніми були 35 людей.
- Якщо вірити Пєскову, а ми б не вірили, то Путін оцінив дії вагнерівців на фронті та сам збройний заколот. Диктатор з Кремля вислухав пояснення командирів. Цікаво, що останнім навіть запропонували варіанти працевлаштування та бойового застосування.
- У найкращих традиціях пропаганди, командири ПВК "Вагнера" буцімто щиросердно покаялися у скоєному. Вони переконали Путіна в тому, що є патріотами та солдатами глави держави. Як то кажуть, і ніби ніякого збройного заколоту не було.