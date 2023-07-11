Мабуть, Лукашенко не відпускає: Пригожин втретє після заколоту прилетів до Білорусі

Євгєній Пригожин, котрий наприкінці червня влаштував провальний збройний заколот у Росії, зачастив до Білорусі. Власне, 11 липня він знову прибув до країни-посіпаки Кремля.

Відповідною інформацією поділилися моніторингові канали. Вони звернули увагу на те, що приватний літак Пригожина втретє прибув до Білорусі від моменту збройного заколоту.

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Відомо, що о 19:40 бізнес-джет засновника ПВК "Вагнера" Embraer Legacy 600, чий бортовий номер RA-02795, приземлився 11 липня на військовому аеродромі у Мачулищах.



Літак Пригожина 11 липня приземлився у Мачулищах / Скриншот

Слід розуміти, що це його третій приліт до Білорусі за два з лишком тижні. Вперше він прибував до країни 27 червня, а вдруге – 1 липня.

Власне, у цьому матеріалі ми розповідали про останні вильоти Пригожина. Ними поділився журналіст Financial Times Стівен Бернард. Відеоінфографіка підтверджує, що "кухар Путіна" лиш двічі до сьогоднішнього дня був у Білорусі. Попри це, він спокійно гастролював між Москвою та Петербургом, де розташований головний офіс ПВК "Вагнера".

До слова, до Москви Пригожин літав теж не просто так. Його 29 червня викликали особисто до Кремля. Далі розповімо, що там відбувалося.

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