Ймовірна розмова Ахмедова та Пригожина: чи знає про неї Володимир Путін

У мережі з’явився аудіозапис, де нібито російський мільярдер Фархад Ахмедов та музичний продюсер Йосип Пригожин обговорювали Владіміра Путіна та неперспективне майбутнє Росії. Та, ймовірно, сам російський диктатор не знає про цю розмову.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив колишній розвідник КДБ та ФСБ Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що деякі експерти припускають, що Путіну просто бояться про це сказати.

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"Ймовірно, йому навіть не казали про це, адже ніхто не наважиться йому сказати, що такий скандал трапився", – сказав він.

А він, на думку Жирнова, трапився досить голосний, щоби його таки вдалося "зам'яти".

І вони бояться один одного. Тому, найімовірніше, йому таки про це розповіли,

– заявив колишній розвідник КДБ та ФСБ Росії.

Розмови російської еліти

Він наголосив, що цей злив дуже важливий. Сергій Жирнов додав, що чекав такого ще з минулого року, адже був переконаний, що російська еліта між собою так все й обговорює. Усе через те, що в перший тиждень після 24 лютого 2022 року капіталізація головних російських компаній впала.

"Я одразу сказав, що люди, які за один тиждень втратили 80 мільярдів, вони не можуть виступати за цю війну", – розказав він.

Жирнов зауважив, що згодом розпочалися санкції й людям почали говорити, що вони не можуть відкривати собі рахунки, що їх закрили.

"У них були закриті їх транзакції по відносинах зовнішньоекономічних з розвиненими країнами. У них арештовувалося й мобілізовувалося їхнє майно – яхти, палаци. Їхні родини були вимушені повертатися в Росію", – зауважив колишній розвідник КДБ та ФСБ Росії.

Він зазначив, що тоді було зрозуміло, що в російської еліти проти Путіна виріс "дуже великий зуб".

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Чому аудіозапис з'явився лише нині

"І я був переконаний, що саме такі розмови між ними і є. Ми дочекалися цієї розмови лише зараз", – додав Сергій Жирнов.

На його думку, цей аудіозапис був опублікували саме тоді, коли Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії, адже Путін перестав існувати на міжнародній сцені формально як глава держави, а став просто кримінальним підозрюваним. І тоді, мовляв, всі зрозуміли, що настав час це зливати.

Варто їм зрозуміти, що ця розмова злита саме для того, щоби всі, хто вів такі розмови всюди, вони зрозуміли, що вони не єдині, що всі так говорять між собою. І що тепер цього можна не дуже боятися,

– наголосив він.

Все таємне стає явним

Сергій Жирнов упевнений, що два фігуранти цього зливу – перші, тож завжди звертають на себе більше уваги.

"Найімовірніше, відкриті певні кримінальні провадження проти них слідчим комітетом та ФСБ. Ймовірно, за ними буде відряджений певний пошук", – припустив він.

За його словами, це – "інформаційна бомба". І ці люди показують усім іншим, хто залишиться, зокрема, тій же російській спілці промисловців та підприємців, перед якою нещодавно виступав Владімір Путін, що всі ті, хто його слухав, насправді думають те, про що мовилося у цій розмові.

"Все, що вони говорять – це здоровий глузд. Тут нічого невідомого немає. Дивує лише кількість матюків, яка за цим йде, адже це явно зашкалює. Хоча в чоловічому середовищі в Росії – це досить банальна річ", – підсумував Жирнов.

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