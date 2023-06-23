Командири перевіряють телефони: на Запоріжжі неспокійно серед окупантів через Пригожина

Напруга, яка наростає у Росії, має і безпосередній вплив на окупантів, які зараз на фронті. Наприклад, серед загарбників на Запорізькому напрямку зараз неспокійно.

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що за інформацією джерела серед окупантів на Запорізькому напрямку, там почали метушитися командири деяких десантних підрозділів. Зокрема, перевіряють телефони загарбників.

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Що відбувається серед окупантів

Вочевидь, такий гучний внутрішній російський конфлікт, який досяг свого апогею ввечері 23 червня, не залишився непоміченим серед загарбників. Командири деяких десантних підрозділів перевіряють телефони окупантів та забороняють їм підписуватися на телеграм-канали ПВК "Вагнер". Чи це безпосередній наказ російського міноборони – невідомо.

Крім того, партизани "Атеш" відзначили, що отримали чимало інформації про те, що зараз відбувається серед російських підрозділів регулярної армії та росгвардії й обіцяють найближчим часом опублікувати нові дані.

Що відбувається у Росії

Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярні війська завдали ракетного удару по тиловому табору його найманців за безпосереднім наказом міністра оборони Сєргєя Шойгу. Міноборони Росії спростовує цю інформацію.

За словами Пригожина, спеціально для удару по вагнерівцях Шойгу прибув до Ростова-на-Дону і після публікації його заяви він утік. Керівник найманців пообіцяв зупинити Шойгу, назвавши його тварюкою. Попри твердження про початок військового перевороту, Пригожин заявляє, що буцімто виступає проти несправедливості і його дії ніяк не шкодять окупантам на фронті.

У Кремлі заявили, що знають про ситуацію та вживають всіх заходів для того, аби все врегулювати. Водночас ФСБ порушила кримінальну справу проти Пригожина через його заяви.

Водночас у російських ЗМІ є повідомлення про те, що міноборони готує екстрену заяву, а підрозділи ФСБ та росгвардії приведені в бойову готовність.