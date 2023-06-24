У Міноборони інтригуюче прокоментували загострення в Росії

Загострення конфлікту між Євгенієм Пригожиним та Сєргєєм Шойгу в Росії не залишилось без уваги України. Зокрема, на події в країні-терористці відреагувало Міністерство оборони України.

Українське оборонне відомство залишило інтригуюче повідомлення на своєму офіційному акаунті у Twitter. Наша держава спостерігає за процесами, які відбуваються в країні-агресорці.

Зверніть увагу Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Україна спостерігає і готує попкорн

Міноборони лаконічно прокоментувало події в Росії і запевнило, що спостерігає за всім, що відбувається там.



Реакція Міноборони України / Скриншот

Однак спостерігають не тільки в Міноборони. У мережі українці чимало жартують про те, що з задоволенням доводиться спостерігати за подіями в Росії. Тому запити на попкорн зросли.



А ви запаслись попкорном? / Скриншот

До слова, за подіями в Росії спостерігає й Держприкордонслужба. Звісно ж, не з порожніми руками.



ДПСУ теж спостерігає / Скриншот