У Міноборони інтригуюче прокоментували загострення в Росії
Джерело:Міністерство оборони України
Загострення конфлікту між Євгенієм Пригожиним та Сєргєєм Шойгу в Росії не залишилось без уваги України. Зокрема, на події в країні-терористці відреагувало Міністерство оборони України.
Українське оборонне відомство залишило інтригуюче повідомлення на своєму офіційному акаунті у Twitter. Наша держава спостерігає за процесами, які відбуваються в країні-агресорці.
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Україна спостерігає і готує попкорн
Міноборони лаконічно прокоментувало події в Росії і запевнило, що спостерігає за всім, що відбувається там.
Реакція Міноборони України / Скриншот
Однак спостерігають не тільки в Міноборони. У мережі українці чимало жартують про те, що з задоволенням доводиться спостерігати за подіями в Росії. Тому запити на попкорн зросли.
А ви запаслись попкорном? / Скриншот
До слова, за подіями в Росії спостерігає й Держприкордонслужба. Звісно ж, не з порожніми руками.
ДПСУ теж спостерігає / Скриншот