Пригожин та Кадиров рвуться до влади в Росії: Гудков відповів, які в них шанси

Російська армія продовжує зазнавати невдач на війні в Україні. Тим часом Євгєній Пригожин і Рамзан Кадиров рвуться до влади в Російській Федерації.

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зауважив, що в Росії зараз також є велика кількість представників так званих еліт, які дуже ненавидять Путіна.

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Які шанси у Пригожина й Кадирова прийти до влади

Гудков вважає, що Пригожин існує рівно стільки ж, скільки й Путін. За нинішнього глави Кремля він може бути будь-ким, а без Путіна він може бути або в розшуку й утікати, або у вигляді опудала чи тушки.

У них лише один шанс, в усіх цих перших осіб, які оточують Путіна й мають до нього доступ, – здайте Путіна отримаєте гарантії особистої безпеки. Іншого виходу у вас немає, хлопці,

– сказав російський опозиційний політик.

Він додав, що те ж саме можна сказати й про Кадирова – він існує стільки, як і Путін. Тому що його свої ж "зжеруть". Тому цих осіб узагалі можна не брати більше до уваги як лідерів держав якоїсь нової хвилі чи політики.

Гудков прокоментував шанси Пригожина й Кадирова прийти до влади в Росії: дивіться відео

Хто може прийти до влади в Росії

Гудков наголосив, що в Росії зараз є велика кількість представників так званих еліт. Вони ненавидять Путіна, до того ж іноді, можливо, навіть більше, ніж люди, які втратили своїх близьких і друзів в Україні.

Ненависть еліт до Путіна крутіша, ніж нас із вами. Ми з вами як дипломати, як політики розмірковуємо, а там просто йде неприкрита ненависть, тож там не до політики, не до дипломатії,

– заявив опозиційний політик.

Але, зауважив він, поки що вони нічого зробити не можуть. І найголовніше, що у них немає виходу, оскільки не знають, що робити далі, адже їх загнали в один куток із Путіним. Позбутися Путіна вони не можуть, тому хочуть знайти якийсь вихід.

На думку Гудкова, в цьому питанні буде дуже важливою роль України та її керівництва, щоб продумати стратегію виходу. Потрібно створити якісь умови, вимагаючи натомість щось серйозне.

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