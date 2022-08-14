З "кухарем" путіна пригожином не можуть вийти на зв'язок після "бавовни" у Попасній, – ЗМІ

ЗСУ, ймовірно, вдарили по вагнерівцях в окупованій Попасній. Після цього нібито зник зв'язок із "кухарем" путіна євгенієм пригожиним.

Раніше російські ЗМІ писали, що бізнесмен та близький до оточення путіна пригожин особисто вербує найманців для терористичного формування пвк "вагнер". Його навіть вважають власником.

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пригожин напередодні був на базі

Пропагандистські "воєнккори" повідомляють, що зв'язок з пригожиним втрачений з моменту прильоту по штабу вагнерівців.

Активіст Сергій Стерненко також зазначив, що росіянин міг загинути на базі. Він оприлюднив його фото звідти, зроблене перед 9 серпня. Однак інформація про смерть чи поранення поки не має підтвердження.

Сумніваюсь, що він сидів би там кілька днів. Але скоро будемо точно знати,

– додав Стерненко.



пригожин на базі вагнерівців / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Що відомо про удар по базі

Останні повідомлення телеграм-каналів свідчать, що на базі вагерівців в окупованій Попасній знову хтось невдало "підкурив". Російські ЗМІ пишуть про удар ЗСУ. Тим часом з-під завалів виносять поранених та вбитих злочинців.

Розташування бази розсекретив черговий російський "воєнкор". Він виклав світлину у свій телеграм-канал, повідомивши, що окупанти зустріли його, як рідного.

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