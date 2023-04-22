У Пригожина з'явився покровитель із міноборони, що підтримує замороження війни, – ISW
Джерело:ISW
Власник вагнерівців Євгєній Пригожин нещодавно заговорив про необхідність завершення війни. В ISW пояснюють, що такі дії Кремля підуть на користь Росії.
Натомість сам Пригожин до таких заяв вдається також з певних причин. Зокрема, він міг знайти "покровителя" в російському міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни.
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Що відомо про причини заяв Пригожина
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Пригожин публічно відновив свою співпрацю з міноборони Росії. Ба більше, він на початку квітня, ймовірно, відновив деякі надані Кремлем привілеїв після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням.
Натомість Гіркін та його клуб "Розгніваних патріотів" звинуватив Пригожина в підтримці зусиль, спрямованих на заморожування війни в Україні.
Це звинувачення може свідчити про те, що Пригожин знайшов покровителя, ймовірно пов'язаного з російським міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних причин,
– мовиться в ISW.
Також там зазначають, що міноборони Росії та російське командування можуть бути зацікавлені у заморожуванні війни, щоб відновити російські сили.
Ба більше, співпраця Пригожина з міноборони Росії вказує на те, що він, ймовірно, досягнув домовленостей з російським військовим командуванням, запропонувавши Путіну виступити з пропозицією про тимчасове припинення вогню.
Такими вчинками власник вагнерівців хоче:
- повернути собі можливість нарощувати сили;
- розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у Росії.
Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни піде лише на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити свої сили та послабити підтримку України з боку Заходу. Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність,
– заявили в ISW.
Там також пригадали, що Пригожин критикував максималістські цілі Путіна щодо війни в Україні та робив песимістичні прогнози про те, скільки часу потрібно Росії для захоплення Донбасу. Аналітики припустили, що ці заяви, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню.
Що відомо про заяви Пригожина
- 14 квітня в американському Інституті вивчення війни поширили заяву Євгєнія Пригожина про необхідність припинення війни з Росією.
- Вже 16 квітня в ISW пояснили, що слова Пригожина були невірно інтерпретовані та вирвані з контексту. Там пригадали, що власник вагнерівців закликав Росію припинити війну проти України, зупинившись на тому, що вже окупував Кремль.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що в оточенні Путіна йдуть придворні ігри, адже вони повинні вгадати думки російського диктатора, слова, які він бажає чути, і діяти на випередження. Ймовірно, Пригожин робить аналогічно.