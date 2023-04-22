У Пригожина з'явився покровитель із міноборони, що підтримує замороження війни, – ISW

Власник вагнерівців Євгєній Пригожин нещодавно заговорив про необхідність завершення війни. В ISW пояснюють, що такі дії Кремля підуть на користь Росії.

Натомість сам Пригожин до таких заяв вдається також з певних причин. Зокрема, він міг знайти "покровителя" в російському міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни.

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Що відомо про причини заяв Пригожина

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Пригожин публічно відновив свою співпрацю з міноборони Росії. Ба більше, він на початку квітня, ймовірно, відновив деякі надані Кремлем привілеїв після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням.

Натомість Гіркін та його клуб "Розгніваних патріотів" звинуватив Пригожина в підтримці зусиль, спрямованих на заморожування війни в Україні.

Це звинувачення може свідчити про те, що Пригожин знайшов покровителя, ймовірно пов'язаного з російським міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних причин,

– мовиться в ISW.

Також там зазначають, що міноборони Росії та російське командування можуть бути зацікавлені у заморожуванні війни, щоб відновити російські сили.

Ба більше, співпраця Пригожина з міноборони Росії вказує на те, що він, ймовірно, досягнув домовленостей з російським військовим командуванням, запропонувавши Путіну виступити з пропозицією про тимчасове припинення вогню.

Такими вчинками власник вагнерівців хоче:

повернути собі можливість нарощувати сили;

розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у Росії.

Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни піде лише на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити свої сили та послабити підтримку України з боку Заходу. Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність,

– заявили в ISW.

Там також пригадали, що Пригожин критикував максималістські цілі Путіна щодо війни в Україні та робив песимістичні прогнози про те, скільки часу потрібно Росії для захоплення Донбасу. Аналітики припустили, що ці заяви, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню.

Що відомо про заяви Пригожина