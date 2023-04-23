У чому Пригожин хоче переконати Путіна перед потенційним контрнаступом ЗСУ: що кажуть ISW

Євгеній Пригожин, ймовірно, намагається переконати російського диктатора перейти до оборони. Такої ж позиції, можливо, дотримується й і вище російське керівництво.

Аналітики ISW зауважили, що Пригожин виступає за те, щоб Росія закріпилась на тих територіях, які вже окупувала. До таких заяв власник вагнерівців вдається, щоб російські війська відновити свою боєздатність для ймовірних майбутніх наступальних операцій.

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Що заявив Пригожин

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що коментар Пригожина послідував за обговоренням результатів зустрічі на "Рамштайні" та зобов'язань Заходу щодо підготовки більшої кількості українських кадрів та продовження військової підтримки України.

Заклики Пригожина до зміцнення російської оборони на окупованих територіях і часті обговорення перспектив українських контрнаступів привертають увагу, оскільки вказують на те, що він намагається посилити дискусію в російському внутрішньому інформаційному просторі,

– кажуть в ISW.

Водночас Росія продовжує проводити наступальні операції в Донецькій і Луганській областях. Попри це, Євгєній Пригожин переконаний, що Росія має зосередитись на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукати більше здобутків. Зокрема, для того, щоб ворожі сили могли відновити свою боєздатність для подальшого наступу на території України.

"Пригожин не стверджує, що Росія має припинити війну та вести переговори з Україною та Заходом, як повідомляли деякі російські та західні джерела, як раніше зазначало ISW, та натомість засуджує фракцію всередині Кремля, яка сподівається завершити війну шляхом переговорів", – пишуть аналітики.

Натомість власник ПВК "Вагнера" вважає, що Кремлю треба:

зустріти майбутній український контрнаступ у повному складі;

спробувати утримати нинішні лінії фронту, без припинення війни й без вступу в мирні переговори.

Він дотримується позиції, що після завершення української контратаки це нібито дасть змогу Росії "відновити бойову міць" і створити "націоналістичну підтримку в російському суспільстві" для відновлення боротьби навіть у разі поразки.

Шойгу та Герасимов посилюють безглуздий наступ за наполяганням Путіна

Аналітики пишуть, що російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Путіна перейти до оборонних операцій. Однак, цілком можливо, не зможе прямо передати Путіну це повідомлення.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу і начальник генерального штабу генерал армії Валєрій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна,

– пояснили в ISW.

Адже кремлівські джерела раніше писали, що Владімір Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності. Саме це, ймовірно, й заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні досягнення.

Окрім того, Росія знову набирає мобілізованих. Так, за даними ISW, міноборони Росії сигналізувало вищому керівництву про зусилля для набору 400 тисяч контрактників, які б могли захистити чинну лінію фронту.