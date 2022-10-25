Людиною з оточення Путіна, яка публічно критикувала дії диктатора, виявився Прігожин, – WP

Росія продовжує зазнавати нищівник поразок на полі бою. Тож не дивно, що главу Кремля критикують за млявість його війська. Але мало хто думав, що ніж у спину йому ввіткне його ж соратник.

Упродовж останніх днів ми часто згадували Прігожина, чия "лінія Вагнера" мала б захистити окупантів від контрнаступу ЗСУ. І саме він виявився найжорсткішим критиком Путіна.

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Прігожин особисто висловив невдоволення

Як повідомляють чиновники зі США, які спілкувалися з журналістами, Прігожин узагалі зірвався з ланцюга. "Кухар Путіна" вирішив особисто розкритикувати главу Кремля. Мовляв, його військове командування не справляється з ситуацією на фронті. Відразу ж обмовимося, що відповідну риторику Прігожин ось уже кілька тижнів не припиняє.

І тут слід розуміти, що Путін може потрапити у пастку. Сміливість Прігожина виникла на фоні того, що військо Росії фактично програє у війні проти України. Водночас вплив самого "кухаря Путіна" продовжує лише зростати. А ще це вкотре демонструє нам, що всередині військового керівництва країни-агресорки все геть зовсім кепсько.

Напруга між Прігожиним і Шойгу росте

Передовсім слід зазначити, що Прігожин не так розчарований Путіним, як міністерством оборони своєї ж країни. Але оскільки диктатор з Кремля вважає дії військового керівництва правильними, то "собаки лають" і на нього.

Сам же Прігожин має напруженіші стосунки саме з Сєргєєм Шойгу. І цей момент заслужив на окремий виступ розвідки США. На цьому зробив акцент чиновник, який спілкувався з журналістами.

У звіті йдеться про обурення діями міноборони Росії. Прігожин бідкається, що у ньому вже надто багато надій покладають саме на "ПВК Вагнера". Водночас найманці з його війська не отримують достатнє фінансування, а також ресурси. І це впливає на їхню діяльність на фронті.

Нагадаємо, що раніше Прігожин критикував регіональну владу в Росії. Він запропонував будівництво "лінії Вагнера" й на території країни-агресорки, щоб уникнути буцімто можливого наступу ЗСУ. Але втілювати у життя його задум не поспішають, тож "кухар Путіна" заявив, що відповідні дії загрожують безпеці самих росіян.

Ми ж додамо, що The Washington Post ще 7 жовтня писав про те, що у близькому оточенні Путіна є невдоволені його діями. Тоді імені критика не озвучували, але після цієї публікації не виникає жодних сумнівів, що ним був саме Прігожин.

У Кремлі назріває розкол

Слід розуміти, що на фоні успішного контрнаступу ЗСУ посадовці Кремля поділилися на два табори. Одні шукають способів сісти за стіл переговорів, а інші готові воювати ледь не до останнього росіянина.

І якщо одні висловили свою незгоду, пов'язану з незаконною анексією територій тимчасово окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. То інші продовжують планувати чергові ракетні атаки та терор мирного населення.

Прігожин сам себе зачислює до тих, хто входить до фракції "війни до перемоги". І саме з цієї причини "кухар Путіна" продовжує зведення лінії захисту на Луганщині. Це, вважають експерти з Інституту з вивчення війни, свідчить про його бажання перейти в глибоку оборону.

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