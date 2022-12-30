Пригожин став "людиною року", щоправда, є суттєвий нюанс

Міжнародня неурядова організація присудила"кухареві Путіна" Євгенію Пригожину звання "людина року". Однак є "але", яке, очевидно, не дуже сподобається ватажку ПВК "Вагнер".

Пригожин відомий тим, що є одним з найвірніших псів Путіна та керує "елітним" батальйоном вагнерівців, які зараз кожного дня гинуть на війні в Україні. У четвер, 29 грудня, стало відомо, що організація OCCRP, яка розслідує корупцію та злочинність, нагородила його "почесним" званням.

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Як Пригожин став головним злочинцем року

Спершу може здатися, що це абсурд, – нагороджувати терориста таким званням, однак якщо розібратися, то той титул, який надали Пригожину, йому личить, як нікому. Власне, OCCRP оголосила ватажка "Вагнера" "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція".

Євген Пригожин цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії. Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом — всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті,

– зазначено в повідомленні OCCRP.

Водночас один з представників організації сказав, що "кухар Путіна" заслужив цю нагороду тому, що поглиблював корупцію, яка існує в Росії, та допомагав кремлівському диктаторові зміцнювати свій деспотичний режим.

Де вагнерівці – там порушення прав людини

Окрім того, окремо варто згадати "еліту" армії, що називає себе "другою у світі", – а саме військових ПВК "Вагнер". Експерти констатують, що ці солдати неодноразово ґвалтували, вбивали та порушували права інших людей.

Хоч би куди пішли бійці Вагнера, за ними обов'язково будуть порушення прав людини. Від Сирії до Камеруну, від Сомалі до Малі їх звинувачують у зґвалтуваннях, пограбуваннях, вбивствах та тортурах,

– наголосили в OCCRP.

Хто раніше отримував звання "людини року" OCCRP присуджує нагороду "людина року" в галузі організованої злочинності та корупції з 2012 року. У 2014 році організація надала це звання президенту Росії Владіміру Путіну, а у 2021-ому – Алєксандрові Лукашенку. OCCRP присуджує нагороду "людина року" в галузі організованої злочинності та корупції з 2012 року. У 2014 році організація надала це звання президенту Росії Владіміру Путіну, а у 2021-ому – Алєксандрові Лукашенку.

Однак варто сказати, що не довго ще ватажку терористів мати це звання та функціонувати самій Росії як державі. У ворожій армії видніється розкол – тобто окупанти не можуть дійти згоди, що безумовно вигідно Україні. Власне, найманці з ПВК "Вагнера" звинуватили начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова у тому, що той не здатен налагодити логістику. Цікаво, що Пригожин їх підтримав.