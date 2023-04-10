400 тисяч бійців і "прибамбаси": Пригожин відверто лякає росіян потужністю сил контрнаступу ЗСУ
Фінансист та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що йому відомо про потенціал ЗСУ для контрнаступу. "Кухар Путіна" стривожений кількістю військ.
Зокрема, Пригожин заявив, що Збройні Сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Про це він сказав на зустрічі з російською групою "Кібер Фронт Z" 9 квітня, передає 24 Канал.
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Росіяни налякані новинами про контрнаступ ЗСУ
Пригожин переконаний, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ через тиждень. Він посилається на власні джерела.
"Зараз вони поки не починають – чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" – ракети та бронетехніку", – сказав він.
Пригожин заявив, що сили ЗСУ недооцінювати не можна, а одна ПВК "Вагнера" війну не виграє. Він сподівається на "сили російського суспільства".
Власник ПВК "Вагнера" розкритикував російську пропаганду, яка стверджує, що в російської армії все добре.
"Не можна ховати проблеми – ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів – ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", – сказав він.
Пригожин оцінив сили ЗСУ для контрнаступу: дивіться відео
Деякі російські військові почали правильно готуватися до контрнаступу ЗСУ
- Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон. У ГУР повідомили, що кількість російських військових, які хочуть здатися в полон, значно зросла. Так вони намагаються зберегти собі життя.
- Речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко розповів, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу, у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця, у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.
- Також у розвідці зазначили, що окупанти почали активніше здаватися у полон безпосередньо на полі бою.