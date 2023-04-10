400 тисяч бійців і "прибамбаси": Пригожин відверто лякає росіян потужністю сил контрнаступу ЗСУ

Фінансист та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що йому відомо про потенціал ЗСУ для контрнаступу. "Кухар Путіна" стривожений кількістю військ.

Зокрема, Пригожин заявив, що Збройні Сили України могли зібрати до 400 тисяч особового складу для майбутнього контрнаступу. Про це він сказав на зустрічі з російською групою "Кібер Фронт Z" 9 квітня, передає 24 Канал.

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Пригожин переконаний, що ЗСУ розпочнуть контрнаступ через тиждень. Він посилається на власні джерела.

"Зараз вони поки не починають – чекають, коли остаточно просохне ґрунт. Можливо, чекають додаткові "прибамбаси" – ракети та бронетехніку", – сказав він.

Пригожин заявив, що сили ЗСУ недооцінювати не можна, а одна ПВК "Вагнера" війну не виграє. Він сподівається на "сили російського суспільства".

Власник ПВК "Вагнера" розкритикував російську пропаганду, яка стверджує, що в російської армії все добре.

"Не можна ховати проблеми – ворог серйозний і добре підготовлений. Якщо він сьогодні піде і дійде до російських кордонів – ситуація зміниться у зворотний бік. Ми на всіх ділянках фронту допустити це не можемо", – сказав він.

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