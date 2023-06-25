Всі зрозуміли, в чому слабкість Путіна, – Олевський припустив наслідки "перевороту" Пригожина

Заколот власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який супроводжувався його жорсткими погрозами на адресу російської влади, закінчився домовленостями з нею. Посередником у переговорах виступив Алєксандр Лукашенко.

Проте їхні деталі цих переговорів наразі невідомі, і дізнаємось ми про них не дуже скоро. Про це 24 Каналу розповів опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Торг міг бути довкола грошей та влади

Він припускає, що між Пригожиним та Лукашенко, який говорив від імені Владіміра Путіна, напевно був якийсь торг. Він міг бути пов'язаний з обіцянкою грошей, влади, змінами в устрої Росії або додатковим місцем для людини Пригожина в міністерстві оборони.

А також власнику ПВК "Вагнера" напевно пояснили, що насправді могла б зробити російська армія з наступаючими силами вагнерівців, якщо б вони не зупинились. І чомусь йому це здалося переконливим.

"Але скоріш за все питання стосувалось грошей та влади. В цьому сенсі Путін переміг Пригожина і переворот припинився. Однак російський диктатор й показав свою слабкість. Всі зрозуміли чого він боїться", – наголосив журналіст.

Старий лис Лукашенко домовився

Також відбулись події, які ми не бачимо, що вплинули на підсумок переговорів, Наприклад, не робив публічних заяв командир ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна. Також не відомо, що відповідав Лукашенко Пригожину, а також, яка була підготовка до зустрічі його та вагнерівців в Москві.

Найголовніше, незрозуміло, скільки насправді у Пригожина було з собою людей. Всі звернули увагу на те, що колони вагнерівців не виглядали такими довгими і потужними, якими б мали бути, щоб захопити Москву. Однак військові експерти зауважили, що вагнерівці могли їхати в цивільних автівках,

– підкреслив Олевський.

В підсумку старий лис Лукашенко зумів домовитись, а Пригожин щось отримав – щонайменше закриту кримінальну справу проти нього, але якщо, звісно, він вів переговори з позиції сили.

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Путін знайде спосіб показати, що він переміг

Однак власнику ПВК "Вагнера" могли й погрожувати і привести аргументи, проти яких він не міг нічого зробити. Наприклад, "Кинджал", що був спрямований на його штаб, або пістолет, що був спрямований на його сім'ю.

Наслідки цих подій поки що важко уявити. Російська влада певний час буде приходити до тями. А пропагандисти будуть розповідати про те, що "єдність росіян сильна як ніколи", завдяки цьому припинився заколот, і всі "згуртувались довкола Путіна",

– наголосив журналіст.

Водночас Путін, якщо він дійсно вийшов переможцем з цієї ситуації, покарає всіх, хто брав участь у заколоті, зокрема Пригожина, і тих, хто не перешкоджав йому.

"Але це відбудеться не одразу зі всіма і це буде не дуже помітно. А можливо комусь дістанеться одразу і показово. Адже люди повинні пам'ятати, хто в домі хазяїн. І Путін знайде спосіб показати, що він переміг Пригожина. Якщо це дійсно так", – зауважив Тимур Олевський.

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