Смерть Пригожина була надзвичайно вигідною: кому дістануться великі гроші

Євгеній Пригожин був не лише очільником ПВК "Вагнера", але й контролював дуже солідні суми, які йому виділяв Владімір Путін. Як на діяльність його бойовиків в Україні, так і в Африці. Не дивно, що на це спокусились й інші впливові росіяни.

Кошти, які були у Пригожина, вимірюються мільярдами доларів. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський, пояснивши, що за них були готові й піти на вбивство "кухаря Путіна".

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"Думаю, Путін сказав, що він не сердитиметься на тих, хто уб'є Пригожина. А як Пригожин помре, це його не стосується. І людей, які б погодилися це провернути, дуже багато, тому що вбивство Пригожина відкриває дуже багато можливостей для декількох груп впливу, які можуть заробляти гроші, які раніше заробляв лише він", – зазначив Тимур Олевський.

Кому було вигідне вбивство та гроші Пригожина

Уже давніше в Росії набули популярності приватні військові компанії. Вони створюються і зараз. Наприклад, ПВК "Конвой", яке начебто створив Сергій Аксьонов разом із ГРУ.

Це й газпромівські ПВК, які створюються просто зараз. До слова, "Газпром" збирає у ПВК персонал через сайти своїх електростанцій та підрозділів. На них розміщені оголошення про прийом на роботу людей із записом на контракт для участі у військових діях. Не лише, між іншим, в Україні, а й у Сирії та в Африці, що цікаво.

Я думаю, що ще буде кілька ПВК. Навіть у Міністерства оборони, яке створювало та створює ПВК зараз. Точніше парамілітарне об'єднання, яке формально можна віднести за ознаками до ПВК, бо туди набирали донедавна ув'язнених за тією ж схемою, за якою Пригожин набирав своїх бойовиків,

– зауважив Олевський.

Тож в Росії був закладений бюджет в 10 мільярдів доларів лише на утримання ПВК "Вагнера". Про це після заколоту Пригожина заявив сам Путін. Це з урахуванням амуніції, виплат, компенсації за смерть та самих зарплат. Тобто мовиться про утримання самих працівників.

"Плюс гроші, що йдуть на "підкорення" Африки. Видобуток золота, алмазів, а це, між іншим, такі речі, які можна продавати не лише білому, а й сірому ринку. Та й інші корисні копалини в Африці теж приносять неабиякий прибуток для тих людей, які їх контролюють", – зазначив Олевський.

Навіть продажі лісу з Центральної Африканської Республіки до Європи мають мільярдні обороти на рік. Тож величезні гроші, які належали одній людині, фактично стали доступними для більшої кількості осіб.

"Тому, коли Путін сказав, що він не проти того, щоб Пригожин помер, знайшлися люди, які зробили це та отримали за це бенефіти, тобто поділили імперію Пригожина, його фінансові ресурси. Я вже не говорю про держпідряди всередині самої Росії, які були у Пригожина. Там просто неймовірно великі суми", – підкреслив журналіст.

Страх нових заколотів не зник

Путін смертю Пригожина хотів показати, що зрадники вмирають, а його влада досі така ж велика, як і раніше. Втім при цьому диктатор боїться протестів людей, які вміють тримати в руках зброю.

Я думаю, цього поки немає тільки тому, що ті люди, які зараз поділять Пригожинську галявину заробляння грошей на війні, отримають пропозиції, від яких неможливо відмовитися. Тобто, щоб не було масових виступів чи якихось там озброєних заколотів,

– припустив Олевський.

Очевидно, є прості люди, які не мають жодного стосунку до цих ресурсів. Але вони нічого не можуть протиставити державі, тому що держава з будь-яким з них може зробити те, що зробило з Ігорем Стрєлковим. Однак, зважаючи на відсутність публічності у пересічних росіян, з ними можуть розібратись простіше.

"Але щоб таких ексцесів було менше, похорон (Пригожина – 24 Канал) проходить в режимі спецоперації. Люди, що несуть квіти на могилу злочинця Пригожина, одночасно присягають в цей момент злочинцеві Путіну. Ось такий переворот", – підсумував журналіст.

Похорон Пригожина: що відомо